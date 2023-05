Spis treści: 01 Ile może wynieść 15. emerytura?

02 Czy w 2023 roku będzie 15. emerytura?

03 15. emerytura: dlaczego jej nie będzie?

Ile może wynieść 15. emerytura?

15. emerytura miałaby osiągnąć wartość minimalnej emerytury. Takie hasła padały z ust polityków ponad pół roku temu. W 2023 roku, po waloryzacji, emeryci z najniższym świadczeniem otrzymują dokładnie 1588,44 zł brutto. W porównaniu z rokiem 2022 to wzrost o 250 zł. Po odliczeniu podatku wartość minimalnej emerytury to 1445 zł "na rękę".

Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13. emeryturę. Przysługuje ona ustawowo wszystkim emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich świadczenia zasadniczego. Wysokość "trzynastki" to wartość najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Z kolei 14. emerytura będzie ograniczona progiem dochodowym.

Do 2900 zł brutto "czternastka" osiągnie wartość emerytury minimalnej. Natomiast po przekroczeniu tego progu wartość 14. emerytury będzie się zmniejszać. Tu rząd zastosował zasadę "złotówka za złotówkę".

Czy w 2023 roku będzie 15. emerytura?

W zamyśle polityków 15. emerytura miałaby pełnić identyczne funkcje, jak wypłata 13. i 14. emerytury. Z oficjalnych założeń wynika także, że dodatkowe świadczenia mają być materialnym wsparciem emerytów i rencistów oraz wpływać na zmniejszenie nierówności społecznych i ekonomicznych.

Dodatkowe świadczenia to znaczne koszty dla państwa. Tylko 13. emerytura w tym roku to 15 mld zł, a już w 2026 to świadczenie będzie nas kosztować już 19 mld zł.

Czy w 2023 roku będzie 15. emerytura? Jak wynika z wypowiedzi wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, 15. emerytura w 2023 roku nie jest przewidziana. Minister w wywiadzie dla "Super Ekspresu" wykluczył taką możliwość. Zasugerował także, że czymś w rodzaju "15. emerytury" jest kwota wolna od podatku, dzięki której w kieszeniach emerytów zostaje co miesiąc więcej pieniędzy:

"W tej chwili nie planujemy wprowadzenia oddzielnie takiego świadczenia. Traktujemy 15. emeryturę jako kwotę wolną od podatku w wysokości 2500 zł. To rocznie około 2200 zł, które pozostaje w portfelach seniorów. Czyli można to potraktować jako dodatkowe świadczenie" - tłumaczył minister Szwed.

Projekt Ustawy Budżetowej na 2023 rok nie przewidział 15. emerytury. Mimo to pojawiały się jednak nieoficjalne doniesienia, że prace nad takim projektem mogą być rozważane. Jeszcze pod koniec 2022 roku media obiegły informacje, że takie świadczenie miał zaakceptować Jarosław Kaczyński, a w związku z wyborami parlamentarnymi mieli na to naciskać niektórzy posłowie PiS. Formalnie jednak 15. emerytura nie zostanie wprowadzona.

15. emerytura: dlaczego jej nie będzie?

15. emerytura nie zostanie wprowadzona także z powodu tego, że rząd skupia się na dofinansowaniu "trzynastek" i "czternastek". Koszt wypłaty tego drugiego świadczenia emerytalnego w 2023 roku wyniesie 9,8 mld zł. Jak powtarza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, świadczenia są coraz wyższe, a 13. i 14. emerytury są ogromną pomocą dla seniorów.

Co więcej, w ostatnich dniach Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą wypłatę 14. emerytury na stałe. Otrzyma ją około 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości, a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej. Od przyszłego roku nie będzie już potrzeby uchwalania specjalnych przepisów zapewniających wypłatę "czternastki".

