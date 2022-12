Ile tak naprawdę kosztują masło i chleb? Oto aktualne ceny

Według wstępnych danych GUS z końca listopada w ujęciu rocznym dynamika cen wzrosła o 17,4 proc. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżyła się, bo w październiku wyniosła 17,9 proc. Mimo to ceny w sklepach nie spadają. Jak prezentują się aktualne ceny masła oraz chleba?



Adam Glapiński: Ceny masła i chleba niższe niż w telewizji

W czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński brał udział w konferencji poświęconej inflacji. Ta według profesora jest bardzo wysoka, jednak jej obecny poziom to "płaskowyż". Według Adama Glapińskiego inflacja nie pnie się gwałtownie w górę, choć analizy wskazują wzrosty i spadki inflacji.

Uwagę przykuły także słowa prezesa NBP o cenach masła i chleba. Adam Glapiński polecił, aby samemu weryfikować alarmujące informacje związane ze wzrostem cen. Szef Narodowego Banku Polskiego podzielił się swoim doświadczeniem z zakupów.



"Wbrew niektórym stacjom telewizyjnym nieposiadanym przez kapitał polski, że tak powiem ogólnie, cena chleba jest o wiele niższa, niż się tam cały czas informuje. Cena masła jest o wiele niższa i tak dalej. [...] oczywiście prowadzimy badania na terenie całej Polski" - zaznaczył prezes NBP Adam Glapiński.

Adam Glapiński zapewnił także, że inflacja zacznie spadać już w marcu i kwietniu. Według prezesa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Tam ma być jednocyfrowa.



Aktualne ceny masła: ile za kostkę?

Po wypowiedziach prezesa NBP postanowiliśmy sprawdzić, ile faktycznie kosztują masło i chleb.



Każdy Polak, jak pokazują wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego, zjada przeciętnie ok. 4,6 kg masła rocznie. To całkiem sporo, dlatego rosnące ceny powodowane inflacją są mocno odczuwane. Masło to również produkt, z którego często Polacy rezygnują w pierwszej kolejności, aby oszczędzać.

Ile wynosi aktualna cena masła? Na jej obecną wysokość wpływ mają rosnące ceny energii, paliw, pasz, kosztów pracy i obsługi łańcuchów dostaw. Szczególnie cena pasz przekłada się na wysokie ceny mleka, które determinują z kolei ceny masła.

Aktualne ceny masła 82% 200 g w poszczególnych sieciach wynoszą:

Biedronka - 5,99 zł;

- 5,99 zł; Carrefour - 6,99 zł;

- 6,99 zł; Topaz - 5,49 zł;

- 5,49 zł; Społem - 6,99 zł;

- 6,99 zł; Odido - 7,59 zł;

- 7,59 zł; Lidl - 6,99 zł;

- 6,99 zł; Intermarché - 6.99 zł;

- 6.99 zł; E.Leclerc - 5.99 zł.

Tak prezentują się ceny masła na 9 grudnia. Podczas konferencji Adam Glapiński nie zdradził, ile zapłacił za zakupy oraz w którym sklepie jest taniej, niż prezentują to media. Niemniej jednak, jak pokazują dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MriRW, w październiku 2021 roku 100 kg masła 82% kosztowało 2348 zł. Po 12 miesiącach cena tego samego produktu wzrosła do 3431 zł/100 kg.

Aktualne ceny chleba

Obecne wysokie ceny chleba to prawdopodobnie jeszcze nie szczyt podwyżek. Za pieczywo, w porównaniu z ubiegłym rokiem, trzeba zapłacić średnio o 40 proc. więcej. Nie można wykluczyć, że w 2023 roku bochenek chleba będzie kosztował kilkanaście złotych. Wynika to głównie z nowych umów piekarni, które wykorzystują gaz.

Aktualnie średnia cena chleba to ok. 6,70 zł za 1000 g. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy za kilogram chleba żytniego trzeba zapłacić nawet 20 zł. Za chleb lniany trzeba zapłacić minimum 10 zł. W popularnych sieciach zwykły chleb pszenny to jednak wydatek ok. 4 zł w zależności od sklepu oraz regionu. W 2019 roku bochenek takiego chleba kosztował ok. 2 zł.

