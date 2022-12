Rewolucja w wyjazdach do sanatorium. Nowe zasady od 1 stycznia 2023

Polska Te grupy zapłacą mniej za prąd. Jesteś w jednej z nich?

Dziś na leczenie w ośrodku rehabilitacyjnym KRUS kierowani są wyłącznie aktywni zawodowo rolnicy. Za niecały miesiąc ma się to jednak zmienić z uwagi na nowe przepisy będące efektem zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 28 kwietnia 2022.

Polski rząd zadecydował, że od 1 stycznia 2023 pobyt w sanatorium przysługiwać będzie również rolnikom na emeryturze i opiekunom osób niepełnosprawnych. Są jednak pewne warunki. Co konkretnie się zmieni i kto będzie mógł zgłosić się na leczenie?

Informujemy, jakie są kryteria kwalifikacji do sanatorium z KRUS .

. Wyjaśniamy, jak długo potrwa pobyt rolników w ośrodku rehabilitacyjnym.

Podajemy również zasady i czas trwania turnusów regeneracyjnych dla opiekunów.

Wyjazdy do sanatorium dla rolników i opiekunów. Komu przysługuje pobyt?

Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje aktualnie wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym. Taki stan rzeczy ma zapobiegać inwalidztwu osób pracujących w gospodarstwie rolnym lub ograniczyć je do poziomu, który umożliwiałby im dalsze wykonywanie obowiązków.

Niebawem jednak wyjazdy do sanatorium będą przysługiwać dwóm dodatkowym grupom. Zgodnie z nowymi zasadami od 1 stycznia 2023 r. KRUS, poza rolnikami aktywnymi zawodowo, na pobyt w uzdrowisku będzie kierować również:

osoby uprawnione do emerytury rolniczej , jeśli jest to zalecane z uwagi na ich stan zdrowia (turnusy rehabilitacyjne),

, jeśli jest to zalecane z uwagi na ich stan zdrowia (turnusy rehabilitacyjne), opiekunowie osób niepełnosprawnych, aby poprawić ich kondycję psychofizyczną i jakość życia (turnusy regeneracyjne).

Kryteria kwalifikacji do sanatorium. Jak dostać się na rehabilitację z KRUS?

Aby wyjechać na turnus, senior będzie jednak musiał spełnić określone kryteria kwalifikacji do sanatorium. Z nowych przepisów wynika, że o pobyt w ośrodku KRUS mogą ubiegać się emerytowani rolnicy, którzy spełniają wymogi:

medyczne - wskazania i przeciwwskazania, będą wyszczególnione przez KRUS.

proceduralne - wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wniosek będzie złożony w jednostce organizacyjnej KRUS i przejdzie pomyślnie weryfikację medyczną przez lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego,

prawno-formalne (osoba pobiera świadczenie emerytalne),

Najistotniejszym wymogiem będzie jednak zachowanie samodzielności psychofizycznej seniora, przez którą rozumie się sprawność ruchową, funkcje poznawcze i stan emocjonalny emerytowanego rolnika.

Zdjęcie Wydając zgodę na wyjazd do sanatorium, KRUS weźmie pod uwagę stan psychofizyczny rolnika na emeryturze / 123RF/PICSEL

Jak długo potrwają turnusy rehabilitacyjne dla emerytów i gdzie się odbędą?

Turnus rehabilitacyjny dla emerytowanych rolników potrwa tyle samo co standardowy wyjazd do sanatorium osób aktywnych zawodowo. Będzie to więc 21 dni, przez które seniorzy będą mogli skorzystać średnio z trzech zabiegów dziennie. Plan leczenia zabiegów określi jednak dopiero lekarz w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do których wyjadą pacjenci, to:

Ośrodek w Iwoniczu-Zdroju

Sanatorium NIWA w Kołobrzegu

Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu-Zdroju

Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu

Ośrodek "Granit "w Szklarskiej Porębie

Ośrodek "Sasanka" w Świnoujściu

Wybierając miejsce rehabilitacji, trzeba jednak pamiętać, że pierwszeństwo w skierowaniu do ośrodków rehabilitacyjnych KRUS zawsze będą miały osoby, które uległy wypadkowi przy pracy rolniczej.

Turnusy regeneracyjne dla opiekunów. Są uprawnieni do krótszego pobytu w sanatorium

Nowe zasady wyjazdów do sanatorium umożliwią również przysłowiowe "złapanie oddechu" opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy mają zostać wysłani na turnusy regeneracyjne w 2023 roku.

Opiekunowie będą mieć zagwarantowane średnio cztery zabiegi dziennie. Ich pobyt w ośrodku będzie jednak krótszy niż w przypadku osób aktywnych zawodowo czy emerytowanych rolników. Wyniesie dokładnie 7 dni.

Zdjęcie Turnusy dla opiekunów osób niepełnosprawnych będą krótsze niż wyjazdy do sanatorium emerytowanych rolników / Damian Klamka / East News

Z ustawy można również dowiedzieć się, że osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą należy się zwrot kosztów transportu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej. Nie przysługuje on jednak pacjentom uprawnionym do emerytury rolniczej.

