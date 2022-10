Cena masła cię przeraża? Oto, jak zrobić je samemu w domu i oszczędzić

Ceny masła zmieniają się z miesiąca na miesiąc. W październiku za 200 g masła zapłacimy średnio nieco ponad 7,20 zł. Cena maksymalna to nawet 8 i więcej złotych.

Niższych cen spodziewajmy się raczej w dużych dyskontach. Co ważne, w internecie znajdziemy różne zestawienia, porównujące ceny masła w poszczególnych sklepach z uwzględnieniem województw.

Jak zrobić masło w domu?

Do przygotowania domowej roboty masła potrzeba tylko dobrej jakości śmietany o wysokiej zawartości tłuszczu - jego zawartość powinna wynosić co najmniej 36 procent. Pamiętajmy, by była to czysta śmietana bez jakichkolwiek dodatków, w tym stabilizatorów i wzmacniaczy smaku.

Aby przygotować masło, wystarczy odpowiednio długo miksować śmietanę w wysokim naczyniu. Miksujemy na średnich obrotach, do czasu, gdy pojawią się grudki masła. Odcedzamy je następnie przez sito i łączymy w jedną kulę.

Produktem ubocznym podczas robienia masła będzie maślanka. Nie musimy się jej pozbywać. To dobry dodatek do omletów, czy po prostu zdrowy napój.

Jak zrobić masło smakowe?

Przygotowując domowej roboty masło, warto trochę poeksperymentować. Do wytrąconych i odcedzonych grudek masła, możemy dodać różnego rodzaju składniki, które urozmaicą jego smak.

Mogą być to przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, skórka otarta z cytryny, czy drobno posiekane zioła. W tym przypadku świetnie sprawdzą się rozmaryn, szałwia, a nawet mięta.

Jeśli mamy ochotę na coś ostrego, możemy spróbować połączenia świeżego masła z chrzanem, grubo mielonym pieprzem, czy płatkami ostrej papryki. W każdym przypadku przyda się grubo mielona sól morska.

Jeśli nie boicie się kuchennych wyzwań, możecie pójść o krok dalej i połączyć domowej roboty masło z odrobiną miodu lub rozpuszczonej czekolady.

Przygotowanie masła w domu jest zdecydowanie tańsze niż kupowanie gotowego produktu w sklepie. Co więcej, robiąc je samodzielnie, mamy całkowity wpływ na ilość użytych składników i brak zbędnych chemicznych ulepszaczy.