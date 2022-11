Rekordowe ceny mleka. Tak drogo jeszcze nie było. A to nie koniec

Ile kosztuje mleko w skupie? Ceny biją rekordy

Od początku 2022 roku ceny skupu mleka w Polsce biły rekordy. W lipcu średnia cena mleka wyniosła 233,67 zł/hl i była o 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei w sierpniu cena za ten surowiec w skupie przekroczyła już 238 zł/hl.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzą z września 2022 r. Według nich średnia cena skupu mleka w Polsce w tym miesiącu wyniosła 249,66 zł/hl. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku to wzrost o 60,3 proc.

Najwyższą cenę mleka we wrześniu odnotowano w województwach:

Reklama

warmińsko-mazurskim (260,34 zł/1 hl),

lubuskim (259,93 zł/1 hl),

podlaskim (257,45 zł/1 hl),

Najniższe stawki za skupowane mleko wypłacano w województwach:

małopolskim (231,56 zł/1 hl),

łódzkim (232,45 zł/1 hl),

kujawsko-pomorskim (243,90 zł/1 hl).

Czy cena mleka w skupie jeszcze wzrośnie? Zdaniem ekspertów to jeszcze nie koniec wzrostu cen mleka ze względu na napiętą sytuację na światowym rynku. W konsekwencji na koniec 2022 roku cena skupu mleka w Polsce może wynieść nawet ok. 265 zł/1 hl. Punktu zwrotnego na rynku mlecznym można spodziewać się nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2023 r.

Ile kosztuje mleko w sklepie? Tak drogo jeszcze nie było

Popyt na produkty mleczne rośnie. O ile dostawcy są zadowoleni, o tyle klienci muszą się zmierzyć z większymi cenami za mleko. W obliczu ostatnich podwyżek na większość artykułów spożywczych, nikogo nie dziwi, że szklanka mleka kosztuje więcej. Dalej jednak chętnie sięgamy po nabiał.

Obecnie za litrową butelkę mleka w sklepie spożywczym trzeba zapłacić blisko 4 zł. Na to, jak mocno mleko idzie w górę, zwrócił uwagę ekonomista Rafał Mundry. Okazuje się, że w dyskoncie karton mleka UHT o zawartości tłuszczu 3,2 proc. jest droższy niż litr soku pomarańczowego.

Cena mleka a produkty mleczarskie – drożeje śmietana, ser i twaróg

Systematyczny wzrost cen odbija się na innych produktach wytwarzanych z mleka - drożeją jogurty, śmietana, ser oraz twaróg. Z danych z początku września 2022 r. wynika, że masło podrożało o ponad 2 złote za kostkę 200g. Cena minimalna obecnie to 6,89 zł, ale w większości sklepów cena masła jest o co najmniej 10 groszy większa. W analogicznym okresie w 2020 r. cena minimalna za kostkę masła wynosiła 4,49 zł.

Dlaczego cena mleka wciąż rośnie?

Ceny mleka w Polsce zależne są od sytuacji na rynku międzynarodowym i popytu na produkty mleczne ze strony Chin, które są największym na świecie ich importerem.

Wzrost cen wynika również z faktu, że producenci mleka borykają się z bardzo wysokimi kosztami produkcji, najwyższe wzrosty odnotowano w przypadku pasz, nawozów, energii elektrycznej i gazu.

Związek Polskich Przetwórców Mleka, jako organizacja zrzeszająca zakłady przetwórstwa mleka i reprezentant branży mleczarskiej, wyraził niepokój co do wprowadzenia w okresie jesienno-zimowym ograniczeń dostaw gazu i energii elektrycznej do zakładów.

- Ograniczenie dostaw energii i gazu spowoduje przerwanie procesów produkcyjnych, co skutkować będzie niedoborem wyrobów na rynku i poważnymi stratami finansowymi dla zakładów. Nie należy zapominać, że jednocześnie straty poniosą rolnicy - producenci mleka, od których surowiec po prostu nie będzie odbierany - uważa Marcin Hydzik, prezes zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Zobacz też:

Coraz mniej czasu, by dostać dodatkowe 3 tys. zł. Nie przegap tego terminu