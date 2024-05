"W dniu, w którym prezydent wetował ustawę o języku śląskim, pół dnia spędziłem kilometr pod ziemią w KWK Budryk" - napisał w czwartek Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu do wpisu dołączył także zdjęcie. Widać go na nim w towarzystwie górników. Polityk do prezydenckiego weta odniósł się także w środę