Dr Grzegorz Chocian o próbie rzekomego werbunku przez niemieckie służby

- Była taka sytuacja, że próbowano mnie zachęcić do współpracy w zamian za pewne przysługi, bo jakiś tam znajomy był aresztowany. To jeszcze było, zanim do Unii weszliśmy, przemycali Polacy papierosy. Taka była to akcja, bardzo bezczelne zachowanie. Zresztą niejedyne. Takie rzeczy się zdarzają. Domyślam się, że pewne osoby mogły skorzystać z okazji, a w tej chwili są pożytecznymi idiotami - wyznał Chocian.