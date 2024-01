- Prezydent prawdopodobnie jeszcze dziś podejmie decyzję w sprawie ustawy budżetowej - przekazała Małgorzata Paprocka z KPRP. Prezydencka minister zaznaczyła jednocześnie, że zgodnie z Konstytucją głowa państwa ma jednak czas na swój krok do końca dnia w czwartek. Jak dodała, przedterminowe wybory parlamentarne mogą zostać rozpisane tylko wówczas, gdy ustawa budżetowa nie będzie przedłożona przez parlament na biurko prezydenta. - Z taką sytuacją nie mamy do czynienia - zapewniła. Wspomniała za to o "wątpliwościach" wokół budżetu.