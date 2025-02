- Boję się, ale mimo to realizujemy ten zamach. Niestety armia w tej chwili jest na ćwiczeniach, w związku z czym nie widać tego jeszcze na ulicach, ale już psychologicznie się przygotowujemy do tego, żeby objąć zamachem stanu szczególnie posłów PiS-u. Widzę, że są rozemocjonowani - mówił dalej Roman Giertych .

Zamach stanu w Polsce? Roman Giertych: Po prostu śmieszne

- Mam do nich taką prośbę. Ich gwara czy różnego rodzaju zawodzenie przypomina troszeczkę owiec prowadzonych na rzeź. Otóż nie ma żadnej rzezi. Jest tylko prawo i sprawiedliwość. Powoli, powoli do nich puka. Rozliczenia powolutku do nich pukają. To jest długi, trudny proces. Ale niech to przyjmą na klatę - kontynuował, zwracając się do posłów PiS.