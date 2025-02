- Brakowało jeszcze lamparciej skóry i byłby to filmik jak z jakiejś satrapii afrykańskiej. (...) Rozumiem, że samopoczucie pana Prezesa Rady Ministrów jest bardzo dobre. Widzę, że przerzucił się z gały na ping-ponga. To chyba źle świadczy o państwie, że mamy takiego Prezesa Rady Ministrów, że nie interesuje się państwem i prawem, przestrzeganiem prawa i praworządnością - stwierdził.

"Zamach stanu" w Polsce? Bogdan Święczkowski: Rząd może wyprowadzić wojsko na ulice

W dalszej części wywiadu prezes TK uznał, że rząd wyprowadzi wojsko na ulice polskich miast , ponieważ dojdzie do tak dużych protestów społecznych.

- Każdy inteligentny człowiek może sobie na to pytanie odpowiedzieć - dodał.

Prezes TK: Odebranie śledztwa prok. Ostrowskiemu uwiarygodni sprawę

Kontynuując swoją argumentację powiedział, że jeśli śledztwo zostanie odebrane prok. Michałowi Ostrowskiemu, to zostanie uwiarygodnione przez obóz władzy , który dyskredytuje ten wniosek.

- Obecne osoby, które kierują państwem, zarówno z władzy wykonawczej i ustawodawczej, jeśli nie mają nic przeciwko, to powinny pozwolić panu prokuratorowi przeprowadzić sprawnie to postępowanie. Pan prokurator Ostrowski jest jedynym legalnym zastępcą prokuratora generalnego, który zdecydował się wszcząć to postępowanie - zaznaczył Bogdan Święczkowski.