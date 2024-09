Powódź 2024. Przekroczone stany alarmowe na rzekach. Nowe dane IMGW

Przekroczone stany alarmowe wód utrzymują się na Odrze i Bobrze, co wykazały pomiary na stacjach hydrologicznych: Nietków, Cigacice, Stary Raduszec, Nowa Sól oraz Połęcko. W każdym z przypadków trend ma tendencję rosnącą. Alarmowy stan wody na rzece Bóbr został przekroczony w 16 miejscach, z kolei na Odrze na czterech.

Ponadto IMGW na opublikowanej mapie poglądowej przedstawiło prognozy kulminacji fali wzdłuż odcinka Odry poniżej Głogowa. Do Słubic powinna ona dotrzeć za kilka dni, jednak w Nowej Soli powinno to nastąpić jeszcze w poniedziałek.

Powódź 2024. Skutki wielkiej wody. Ruszyła operacja "Feniks"

Do walki ze skutkami powodzi na południu kraju zadysponowano wojsko, które rozpoczyna największą w historii akcję "Feniks" . Ma ona koncentrować się na trzech obszarach, jakimi są odbudowa infrastruktury, ograniczenie ryzyka przyszłych powodzi oraz wsparcie ludności cywilnej.

Ponadto akcja Wojska Polskiego to zapewnienie wojskowej pomocy medycznej, w tym lekarskiej, ewakuacja medyczna (AIR MEDEVAC, CASEVAC), wsparcie procesu szczepień, dostęp do opieki psychologicznej oraz leczenie osób, dotkniętych stresem pourazowy. W czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że "Feniks" potrwa do końca tego roku.