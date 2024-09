Powódź 2024. Szef MON o priorytetach armii podczas walki z żywiołem

- To jest zawsze zadanie numer jeden. I choć ostatnie doby to już są doby bez ewakuacji ludności, bez użycia śmigłowców do ewakuacji czy innego sprzętu, to ratowanie życia nadal trwa. Polowy szpital wojskowy w Nysie, który już kilka dni temu osiągnął pełną gotowość, do tej pory przyjął 186 pacjentów - poinformował szef PSL.