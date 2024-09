W wielu miejscach na południu Polski trwają prace nad uporaniem się ze skutkami powodzi , która nawiedziła region. Wielokrotnie już podkreślano, aby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe, czy nie uprawiać turystyki powodziowej, bo może to być niebezpieczne, bądź utrudniać prace służb.

Powódź 2024. Zakaz latania dronami nad Odrą. "Dezorganizacja pracy"

"Uwaga! Nad korytem Odry wyznaczono strefę zakazu lotów dla bezzałogowych statków powietrznych . Dotyczy to również paralotni, szybowców a nawet latawców" - przekazała PSP w mediach społecznościowych.

Powódź 2024. Odbudowa po wielkiej wodzie. Jest zapowiedź premiera

- Musimy przygotowywać ten wielki plan odbudowy, tak, żeby po pierwsze wiedzieć co uległo zniszczeniu i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać pomoc, a potem żeby ruszyć z wielkim rozmachem do tej ogromnej odbudowy - mówił Donald Tusk. Program wstępnie określono jako "odbudowa plus".