Niż genueński Gabriel wciąż mocno wpływa na pogodę w naszym kraju. Nie przynosi już intensywnych ulew do wschodniej Połowy Polski, jednak obecnie komplikuje sytuację na północy. Tam utrzymują się żółte alerty pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one nie tylko ulew, lecz również silnego wiatru.

Piątek nie przyniesie poprawy w pogodzie - wciąż będzie pochmurnie i deszczowo w wielu miejscach. Najwięcej deszczu spadnie na północy: do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami na zachodzie, Kujawach i Pomorzu Zachodnim do 25 litrów, a na wschodnim Wybrzeżu i Pomorzu nawet nieco więcej.

W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h, a miejscami nad morzem nawet do 85 km/h - ostrzegają synoptycy IMGW.

Dzień będzie nie tylko pochmurny i mokry, ale też chłodny, i to w praktycznie całym kraju. Temperatury jak na lipiec będą niskie i w większości województw wyniosą od 15 do 19 stopni. Nieco cieplej będzie jedynie na południowym wschodzie oraz na zachodnich krańcach Polski: do 21-22 stopni Celsjusza.