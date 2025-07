Tymczasem specjaliści podkreślają, że ekstremalne zjawiska mogą to coś, do czego musimy się przyzwyczaić . - W kolejnych miesiącach i latach możemy spodziewać się wielu powodzi błyskawicznych - nie ma wątpliwości dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Obecnie na przykład panuje wielotygodniowa skrajna susza i na to przychodzi bardzo gwałtowny opad. Woda ma problem z wsiąkaniem na taki bardzo przesuszony grunt. Tym bardziej wzrasta zagrożenie szybkimi powodziami - wyjaśnia hydrolog. - W tym momencie nie wydarzy się tak, że Wisła wzbierze i zaleje Kraków, ale na lokalnym obszarze może nastąpić spływ na niżej położone tereny, który spowoduje ich zatopienie - dodaje i podkreśla, że stan wody w dużych rzekach na razie jest cały czas jest niski. Oczywiście to też może się dość szybko zmienić.

Prof. Bartłomiej Rzonca przytacza sytuację pewnego rolnika właśnie ze środkowej Polski, który kłócił się z sąsiadami o to, że musi odprowadzać ze swojego pola całą wodę. Mężczyzna wygrał sprawę w sądzie, na jego polu wykopano rów. - Rolnik myślał, że skoro wiosną ma za dużo wody, musi mieć rów, żeby tę wodę natychmiast odprowadzać. To było już kilka lat temu. Ciekawe, jak teraz funkcjonuje, gdy na tamtych terenach corocznie notowane są w lecie potężne deficyty wody - zastanawia się hydrolog .

- Każdy chce mieć sucho, każdy chce przygotować do użytkowania każdy możliwy teren, więc pozbywamy się podmokłych terenów. A to są zbiorniki z wodą. Gromadzenie wody to jedyne, co możemy zrobić - dodaje.