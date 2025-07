Po tym jak na początku tygodnia dotarł do nas wędrujący z południa Europy niż genueński Gabriel, przyniósł intensywne opady deszczu w wielu miejscach. Choć lokalnie dochodziło do wzrostów poziomów wody na rzekach, a lokalnie nawet do przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, do większych podtopień nie doszło. Cały czas sytuacja jest jednak napięta, o czym świadczy liczba strażackich interwencji.