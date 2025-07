Wiemy, kiedy wróci suche lato. Pogoda długoterminowa nie zachwyca

Niż genueński przylepił się do Polski i zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Nie oznacza to, że po jego odejściu od razu się rozpogodzi. Może się okazać, że do drugiej połowy lipca będzie mokro i nieprzyjemnie, a na suche i słoneczne lato będziemy musieli poczekać do sierpnia.