Czwartek będzie pochmurny i deszczowy , szczególnie we wschodniej części kraju. Najwięcej opadów można się spodziewać na południowym wschodzie: w południowej części Lubelszczyzny oraz na południu Podkarpacia . Tam suma opadów w ciągu dnia może sięgnąć 30 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo miejscami na Lubelszczyźnie możliwe będą burze , z porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h.

Na wschodzie i północnym wschodzie wciąż obowiązują natomiast alerty pierwszego stopnia dotyczące opadów deszczu. Na terenach od Podlasia po Małopolskę może spaść 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Nieco mocniej popada lokalnie w centrum i na południu: do 20 litrów.

Oprócz mało przyjaznej aury musimy się też pogodzić z dość niskimi temperaturami. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat (12-14 st. C), zaś na południowym wschodzie można się w ciągu dnia spodziewać 14-16 stopni. W centrum termometry pokażą około 20 st. C, a najwięcej na zachodzie: do 25 stopni Celsjusza.