- Pojawia się temat tzw. shadow fleet, czyli "floty cieni", statków bez bandery, które przewożą rosyjską ropę, ale nikt do końca tego nie wie i nie jest w stanie tego udokumentować. Są to statki bardzo często w fatalnej kondycji - mówił premier.

Flota cieni. Donald Tusk: Trzeba rozważyć zablokowanie

- Istnieje co najmniej jeden bardzo ważny powód, dla którego trzeba rozważyć zablokowanie tej "floty cieni". Mówimy tutaj o około 100, czasami większej liczbie statków z ropą. To jest powód ekologiczny. Jest też wystarczająco dużo prawdziwych powodów przez które statki te nie powinny zostać dopuszczone do transportu na morzu. Mam nadzieję, że w tej sprawie szybko dojdziemy do porozumienia - przekazał.