Jak informuje IMGW, Europa wschodnia i południowo-zachodnia pozostaje w zasięgu wyżów z centrami nad Atlantykiem i Rosją. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują niże z ośrodkami nad Morzem Północnym i Grecją, wraz z układami frontów atmosferycznych.

Polska z kolei znajduje się pod wpływem wypełniającego się niżu znad północnych Niemiec i Danii.

Pogoda. Zima wraca do Polski

Według najnowszej prognozy pogody IMGW w sobotę w kraju zachmurzenie będzie duże. Większe przejaśnienia pojawią się w Małopolsce i na Śląsku. Okresami wystąpią opady deszczu, na północy i wschodzie również deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu.

Wysoko w górach prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 6 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie duże, na południu pojawią się większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Na północy i zachodzie okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. W Bieszczadach pojawią się opady śniegu i tam będziemy mieli przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Prognoza pogody wskazuje też na silne zamglenia i lokalnie mgły, ograniczające widzialność do około 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na południowy wschodzie, około 0 st. C w centrum do 3 st. C; 4 st. C na wybrzeżu. Chłodniej - około -7 st. C - w kotlinach karpackich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W Karpatach wiatr będzie dość silny, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę. Sypnie śniegiem

W niedzielę pogoda nie będzie wiele lepsza. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie miejscami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na krańcach północno-wschodnich śniegu. Rano lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 400 m.

Temperatura maksymalna sięgnie od około 0 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 5 st. C na krańcach zachodnich i wybrzeżu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h.

Pogoda w Polsce. Mróz na horyzoncie, nawet -20 stopni

Wkrótce pogoda w Polsce może ulec zmianie, na co wskazują prognozy długoterminowe. Jak czytamy w serwisie Twoja Pogoda, powrót zimy odczujemy już na początku zbliżającego się tygodnia.

"Na południu i wschodzie kraju spadnie przeważnie od 1 do 5 cm śniegu, na terenach podgórskich od 5 do 15 cm, a w górach nawet do 20-30 cm" - informuje serwis.

I chociaż w najbliższych dniach ujemne wartości na termometrach będziemy obserwowali głównie nocą, to w okolicach 20 grudnia drastycznie się do zmieni. A wszystko to z powodu nadciągającego niżu genueńskiego. Reklama

"Czeka nas solidne uderzenie śnieżyc i wichur, a następnie całodobowy, siarczysty mróz. Około 20 grudnia temperatura może spaść w najcieplejszym momencie dnia we wschodniej połowie kraju nawet do -10 stopni, a to oznacza, że nocami będzie nawet -20 stopni" - czytamy.

