"Przed nami dni z pogodą jesienną, pochmurną i opadami różnego rodzaju" - nie pozostawia złudzeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych. O ile nieprzyjemne zjawiska nawiedzą wiele regionów kraju, to według prognoz właśnie na południu ma być ich najwięcej.

Pogoda najgorsza będzie na południu

To właśnie ta część Polski doświadczy w najbliższych dniach serii nieprzyjemnych zjawisk. Tam również będzie najchłodniej.

Jak prognozuje IMGW w czwartek temperatury na południu kraju wyniosą około zera, podczas gdy w centrum i na północy wyniosą od 3 do 5 stopni. Na terenach podgórskich Karpat w ciągu dnia będzie mroźnie: od -3 do -1 st. C.