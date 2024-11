Pogoda. Atak zimy w niedzielę. Alerty IMGW

Nie są to jedyne zmiany, jakie dotrą do nas w drugiej połowie weekendu. Według IMGW od północy nad zachodnią Polską pojawi się front , który przyniesie ze sobą najpierw o pady śniegu, a potem deszczu ze śniegiem i deszczu.

Chmury z białym puchem będą przetaczać się przez całą noc i dzień, nie oszczędzając żadnego fragmentu kraju. Najdłużej utrzymają się nad Gdańskiem (od około godziny 4 do 9), Olsztynem i Warszawą (od 6 do 11), Lublinem (od 9 do 13) oraz Białymstokiem (od 10 do 15).