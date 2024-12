"Piątek przyniesie przejściowo zimową aurę, w południowo-zachodniej połowie kraju spodziewamy się mieszanych opadów deszczu ze śniegiem, krajobrazy mogą się nieco zabielić. W górach spadnie nawet do 15 cm śniegu. [...] W sobotę i niedzielę opady będą zanikać " - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też zimno.

Sobota mroźna w części kraju

Synoptycy nie mają wątpliwości, że najbliższe dni nie będą zbyt przyjemne i w wielu miejscach wciąż będziemy mieli do czynienia z bardziej zimową niż jesienną aurą:

W sobotę pogodę w Polsce ukształtuje niż znad pogranicza Niemiec i Danii , który powoli będzie przemieszczać się na wschód przez północną część naszego kraju. Będzie to pochmurny dzień , zwłaszcza na zachodzie.

Sobota będzie chłodna , z temperaturami od 0 do 3 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem (4-5 stopni), zaś najchłodniej na Podhalu: około -2 st. C .

Wiatr miejscami może być dość silny i porywisty. W Sudetach porywy mogą osiągać prędkość do 80 km/h, wysoko w górach będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne .

Pogoda trochę się poprawi

Drugi dzień weekendu przyniesie nieznaczne ocieplenie. W niedzielę w ciągu dnia nie powinna być mrozu, a temperatury wyniosą przeważnie od 2 do 5 stopni Celsjusza. Najchłodniej może być w kotlinach górskich (od 0 do 1 st. C) oraz na Suwalszczyźnie (również około zera).