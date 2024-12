"O poranku na drogach może być ślisko, na południu kraju występują lokalnie opady słabej mżawki, a temperatura nad gruntem waha się od -1 do 1 st. C, co przejściowo skutkować może tworzeniem się na nawierzchni warstwy oblodzenia" - ostrzegł w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warunki w całym kraju raczej nie będą zachęcać do podróżowania.