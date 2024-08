Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda we wrześniu jak w środku lata

1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień . To początek umownego okresu służącego klimatologom i meteorologom do porównywania modeli pogodowych na przestrzeni lat (kalendarzowa jesień rozpocznie się 23 września).

Wiele wskazuje na to, że pogoda na początku kolejnego miesiąca będzie przypominać tę z najgorętszych dni lata .

Jak wynika z prognozy opartej na modelu ECMWF pierwszy tydzień września może być nie tyle bardzo ciepły, co wręcz upalny, i to w większości Polski .

Po nieco chłodniejszym weekendzie upały wrócą w poniedziałek, głównie na południu i tam może być do około 31 st. C, a lokalnie też nieco cieplej. Zdecydowane upały potrwają dłużej. 3 września w przeważającej części kraju będzie od 27 do nawet 32 stopni Celsjusza w centrum. Temperatury powyżej 30 stopni mogą się pojawić w większości województw.