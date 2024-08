Pogoda gorąca, a miejscami burzowa

IMGW wszędzie ostrzega przed upałem

W ciągu dnia w większości Polski termometry pokażą od 29 do 32 stopni Celsjusza. Nawet na terenach podgórskich może być od 27 do 30 stopni, więc upał może dotrzeć nawet tam. Najchłodniej będzie nad samym morzem: od 25 do 28 st. C.