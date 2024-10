W sobotę, 19 października, w Aquaparku Fala w Łodzi bawić się będą wyłącznie dorośli. Jak czytamy, ma to być "cały dzień na basenie bez pisków, chlapania i kolejek na zjeżdżalnie".

O wydarzeniu park wodny poinformował na Facebooku. Do informacji załączono plakat, na którym widzimy znak zakazu z małym, płaczącym dzieckiem, a pod znakiem informację: "Dzieciom wstęp wzbroniony".

Sam pomysł, jak i plakat, wywołały burzę w sieci. Wpis ma już 4 tys. reakcji, z czego 2,6 to facebookowe "serduszka". Post jest też szeroko komentowany - w momencie publikacji artykułu znajduje się pod nim prawie 2500 komentarzy. Reklama

Burza w sieci. "Absurd"

Wpisy zamieszczają zarówno zwolennicy i przeciwnicy. Przykłady?

"Wspaniała akcja! [...] Wiele osób planuje do was na ten bezdzietny dzień wpaść, nawet spoza Łodzi (w tym ja z Warszawy). [...] A może wprowadzicie takie regularne dni?" - pisze jedna z obserwatorek. Inna wskazuje: "Po całym dniu takie wyjście na basen bez dzieci to marzenie. Szkoda, że tak daleko".

Krytycznie do pomysłu podchodzą chociażby politycy. "'Polityka prorodzinna' w wykonaniu Urzędu Miasta Łodzi na całego, szczególnie z plakatem i opisem, który utożsamia dzieci z płaczącym i piskliwym 'problemem' którego trzeba się pozbyć. W dodatku komentarze o 'śmierdzących kaszojadach' i 'bachorach' - które jak widzę przechodzą przez sito moderacji. No i cała 'akcja' w weekend, który co do zasady pełen jest rodziców z dziećmi" - komentuje Klaudia Domagała z Konfederacji.

W osobnym poście dodała: "Czy można to było zrobić inaczej, lepiej? Oczywiście. Przykładowo: wydarzenie organizowane w piątek wieczorem, zapraszamy tylko dorosłych, zdjęcie pary z drinkiem - zostawcie dzieci pod opieką i zróbcie coś dla siebie. Będą wydarzenia towarzyszące dla dorosłych, bo rodzicom (i nie tylko) też należy się odpoczynek. Nie uważacie, że miałoby to zupełnie inny odbiór niż uznanie dziecka za "wrzeszczącego bachora", przekreślonego na zdjęciu, piskliwego, płaczącego i ZAWSZE przeszkadzającego?" Reklama

"Czy w planach są kolejne dni 'bez kogoś'? Bez nastolatków? Bez urodzonych w dni parzyste? Bez leworęcznych? Absurd! Każda rodzina z dziećmi, która przyjedzie w tę sobotę spędzić czas razem na pływalni, zostanie wyproszona?" - pyta Paulina Matysiak zawieszona posłanka Lewicy

17 mln zysku aquaparku. "Znają potrzeby swoich klentów"

O sprawę spytaliśmy Urząd Miasta Łodzi, bo aquapark to miejska spółka. Jak się dowiedzieliśmy, park wodny nie konsultuje z magistratem tego typu akcji, nie będzie też interwencji w tej sprawie.

"Spółka dobrze zna potrzeby swoich klientów i przygotowuje ofertę tak, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć. A o tym, że robi to bardzo dobrze i skutecznie świadczy chociażby frekwencja i wynik finansowy Fali" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.

W 2023 roku basen odwiedziło prawie 1,5 miliona gości. To przełożyło się na finanse i ogromny zysk sięgający ponad 17 milionów złotych.

Sam Aquapark Fala sprawy nie chciał komentować. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania, a jedynie link do "pełnego komunikatu odnośnie wydarzenia". Znajduje się w nim wypowiedź Krzysztofa Babija, prezesa Aquaparku Fala, którą dostaliśmy również do zacytowania od biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi. Reklama

"To odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy regularnie zwracają się do nas z prośbami o organizowanie wydarzeń bez udziału dzieci" - twierdzi Aquapark. I dodaje, że "na rynku usług już od dłuższego czasu można zaobserwować trend polegający na tworzeniu miejsc przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych". "Powstają hotele 18+, restauracje i kawiarnie dla dorosłych czy inne miejsca, gdzie maluchy nie mają wstępu. Jest to zrozumiałe, ponieważ dzieci i dorośli odpoczywają w zupełnie inny sposób, i dość ciężko pogodzić ich różne potrzeby" - ocenia prezes parku wodnego.

Podkreśla też, że "na Fali" przez cały rok organizowane są liczne wydarzenia dla rodzin i dlatego też "z czystym sumieniem" zdecydowali się "podarować" ten jeden dzień dorosłym, w tym również rodzicom, którzy "chcieliby odetchnąć na chwilę od swoich pociech".

"Robimy to pierwszy raz w 16-letniej historii aquaparku. Sam jestem ciekaw, jakie będzie zainteresowanie. Spodziewam się, że spore" - podsumowuje.