Wielkie napięcie we Wrocławiu. Zamykają się pierwsze firmy

Sytuacja hydrologiczna nie pozwala wrocławskiej siłowni kontynuować działalności. To niejedyny biznes w tym mieście, który nie funkcjonuje ze względu na zbliżające się fale powodziowe. Co więcej, ulice zapełniają się workami z piaskiem, nad czym pracują przede wszystkim ochotnicy. Aby ochronić historyczny Ostrów Tumski, z zakonnicami współdziałają harcerze. - By pomagać, zgłaszają się też przechodnie. Ludzie są niesamowici - mówi Interii jedna z sióstr elżbietanek.