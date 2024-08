W sobotę 31 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie ma odbyć się gala Fame MMA - to wydarzenie freak fight , podczas którego dochodzi do walk między byłymi i obecnymi sportowcami, influencerami czy osobami świata publicznego.

Galą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego wpłynęły skargi na wydarzenie . Komunikat RPO nie pozostawia złudzeń, że event przyczynia się do popularyzacji niewłaściwych wzorców i zachowań w społeczeństwie.

Freak fight w Warszawie. Rzecznik Praw Obywatelskich ostrzega

"Autorka wskazała m.in., że podczas konferencji poprzedzających galę regularnie dochodzi do przemocy fizycznej, słownej i psychicznej, dręczenia ludzi, pochwalania i nawoływania do popełnienia przestępstwa czy prezentowania treści pornograficznych" - przekazało biuro. Staśko załączyła do wniosku ponadto liczne linki do nagrań i postów w mediach społecznościowych.

RPO nie zostawia suchej nitki na galach freak fight. Będą wnioski do prokuratury

"Co więcej, mogą one zachęcać odbiorców do zachowań niemoralnych oraz sprzecznych z prawem. Szczególnie niepokojące jest to, że dostęp do tych materiałów mają dzieci" - czytamy w komunikacie. Rzecznik zauważył przy tym, że na najbliższą imprezę w Warszawie wstęp mają osoby, które ukończyły 12. rok życia, o ile będą pod opieką osoby dorosłej.