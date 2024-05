Działali na polskiej granicy. Założyciel grupy zatrzymany w Niemczech

Funkcjonariusze w trakcie prac nad sprawą, ustalili miejsce, w którym znajdował się podejrzany. Jak się okazało, przebywał w Niemczech , gdzie został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Podejrzany to 33-letni Syryjczyk, który obecnie czeka na decyzję niemieckiego sądu w sprawie przekazania do Polski.

Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Zatrzymanie 33-letniego Syryjczyka

Jak wynika z informacji przekazanych przez SG 33-letni Syryjczyk był założycielem i członkiem zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, "która od marca 2021 r. do listopada 2023 r. przerzuciła 3,5 tys. osób, m.in. z Syrii, Jemenu i Iraku do Białorusi. Cudzoziemcy trafiali następnie do Polski i dalej do państw Europy Zachodniej."