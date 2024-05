Migranci znaleźli nowy szlak przez Polskę? Straż Graniczna komentuje

- Jest to miejsce, które zostało w jakiś sposób wytyczone przez cudzoziemców. (...) To musiała być jakaś sytuacja incydentalna - przekazała Interii mł. chor. SG Katarzyna Przybysz p.o. rzecznika prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To odpowiedź na medialne doniesienia mówiące o tym, jakoby przez polskie wybrzeże miał przebiegać nowy szlak migracyjny prowadzący do Niemiec.