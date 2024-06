Hakerzy uderzyli w Polską Agencję Prasową. Sprawcom grozi "nie mniej niż osiem lat" więzienia

Cyberatak na PAP. "Był adresowany ze strony rosyjskiej"

Według Gawkowskiego wszystko wskazuje na to, że atak był adresowany ze strony rosyjskiej. Przypomnijmy, że doszło do niego niedługo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem ekspertów tego rodzaju działanie mogło być próbą destabilizacji państwa należącego do Unii Europejskiej.