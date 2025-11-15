Zdecydowana ocena Polaków. Zapytano o współpracę Nawrockiego i Tuska
Ponad połowa Polaków źle ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem - wynika z najnowszego sondażu. Dobre zdanie o kooperacji polityków ma niecałe 20 proc. Badanie przeprowadzono po głośnej decyzji prezydenta o odmowie nominacji 46 sędziów.
W skrócie
- 56 proc. Polaków negatywnie ocenia współpracę prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem.
- Pozytywne zdanie o kooperacji polityków ma 19 proc. badanych.
- Decyzja Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów wywołała polityczne napięcia i reakcję Donalda Tuska.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani o ocenę współpracy prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.
Większość respondentów - 56 proc. - współpracę premiera z prezydentem oceniło negatywnie, z czego większa część (34 proc.) uznała ją za "bardzo złą". Kooperację polityków za "raczej złą" uznało 22 proc. uczestników sondażu.
Dobrą opinię o współpracy Donalda Tuska z Karolem Nawrockim ma 19 proc. ankietowanych. Opcję "bardzo dobra" wybrało 9 proc. respondentów. Z kolei 10 proc. postawiło na opcję "raczej dobra".
Co czwarty badany (25 proc.) nie miał na ten temat jednoznacznej opinii i wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć".
Sondaż. Polacy ocenili współpracę na linii Karol Nawrocki - Donald Tusk
Sondaż został przeprowadzony w dniach 13 i 14 listopada, po niedawnym spięciu między rządem a prezydentem, kiedy Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów.
Polityk oznajmił wtedy, że żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację.
Decyzja Nawrockiego wzbudziła gorące dyskusje na polskiej scenie politycznej. Odniósł się do niej również premier Donald Tusk. "'Żeby nie było niczego' - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim" - napisał w mediach społecznościowych.
Wcześniej spór na linii prezydent - premier toczył się także w sprawie nominacji oficerskich.
Badanie zostało przeprowadzone dla Wirtualnej Polski metodą CAWI na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska, losowo-kwotowa 1050 osób. Dobór w kwotach łącznych dla płci, wieku i wielkości miejscowości według reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18 lat wzwyż.