Z najtrudniejszymi warunkami już wieczorem będą musieli zmierzyć się mieszkańcy południa kraju . Dotyczy to przede wszystkim terenów rozciągających się od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie - wynika z ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda miejscami zacznie się pogarszać około godz. 20:00.

Pogoda wieczorem zasnuje drogi gęstymi kłębami

W piątek po południu IMGW wydał nowe ostrzeżenia pogodowe. Żółte alerty pierwszego stopnia związane są z gęstymi mgłami oraz silnym wiatrem. Wiele wskazuje na to, że zamglenia pojawią się wcześniej.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 20:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w sobotę.

To jednak tylko jedno z niebezpieczeństw, z którymi trzeba się liczyć w najbliższych godzinach. W nocy uaktywni się mocny wiatr.

Nocne wichury w dwóch województwach

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać w nocy z piątku na sobotę, o godz. 2:00 i będą aktywne do godz. 15:00 w sobotę. Na tych terenach trzeba wtedy uważać na silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, który w porywach może osiągać do 75 km/h.