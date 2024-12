Warunki "bardzo niebezpieczne dla kierowców". Alerty w dwóch rejonach

W poniedziałek do Polski napłynie zdecydowane ocieplenie. Zanim to jednak nastąpi wciąż będziemy się zmagać z nieprzyjemną, a miejscami również mroźną aurą. A to może się okazać groźne dla podróżujących po polskich drogach. W czwartek wydano nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z możliwym oblodzeniem. Obowiązują one w łącznie 11 województwach.