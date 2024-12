Pogoda. IMGW ostrzega przed mrozem

W piątek rano miejscami na zachodzie i w dolinach górskich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna wyniesie o d -2 st.C, 0 st.C na wschodzie do 2 st.C; 3 st.C na zachodzie. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat , około -4 st.C . Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zmienny skręcający na południowy i południowo-wschodni.

W nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane , lokalnie, szczególnie na północy kraju, okresami duże. Miejscami w dolinach utworzą się mgły marznące i ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6 st.C; -4 st.C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około -3 st.C w centrum, do -1 st.C na zachodzie kraju.

Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat od -10 st.C do -7 st.C, a lokalnie spadek do -12 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami obszarach podgórskich porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, a w Sudetach do 55 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.