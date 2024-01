Do wstrząsającego zdarzenia doszło w 2022 roku. Prokuratura ustaliła, że 14-latka została wciągnięta do samochodu kierowanego przez Paulinę K. i wywieziona z Poznania. Tego samego dnia odnaleziono ją w Złotnikach. Według śledczych 14-latka była tam poniżana i wykorzystana seksualnie.

Poznań. 14-latka porwana przez rówieśników. Jest wyrok

Prokuratura razem z oskarżycielem posiłkowym wnioskowała o 15 lat pozbawienia wolności wobec 39-letniej Pauliny K., jednak sąd uznał taki wymiar kary za zbyt wysoki. - Natomiast wymierzona kara nie jest karą łagodną; jest karą surową i sprawiedliwą. Okolicznością obciążającą było to przede wszystkim, że to oskarżona była osobą, od której zależało popełnienie tego przestępstwa, która w każdej chwili mogła je przerwać, bo to była osoba, która zainicjowała to zdarzenie - powiedział Andrzej Klimowicz.