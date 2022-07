Porwanie 14-latki. Podejrzani trafili do aresztu

Dwoje podejrzanych w sprawie porwania 14-latki w Poznaniu trafiło do aresztu – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. To matka jednej z nastolatek, która także brała udział w porwaniu oraz 17-latek. Chłopak przyznał się do winy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Damian Kramski / East News