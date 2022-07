Poznań: Sąd Okręgowy nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę dwojga policjantów

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił we wtorek wyrok dla byłych policjantów oskarżonych ws. śmierci mężczyzny. Funkcjonariusze wezwani do pijanego 36-latka, zamiast podjąć odpowiednie działania, zawieźli go do lasu, gdzie mężczyzna zmarł. W opinii sądu apelacyjnego sąd pierwszej instancji niesłusznie zakwestionował wiarygodność wyjaśnień oskarżonej oraz bezkrytycznie podszedł do wyjaśnień Filipa S.

Zdjęcie Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie byłych policjantów / Polsat News