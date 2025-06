Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski odniósł się m.in. do tego zarzutu. - Z punktu widzenia Krajowej Rady i tego wszystkiego, co zostało wywołane bezprawnymi działaniami rządu z grudnia 2023 r., to sprawozdanie w żaden sposób nie może być pełne. Także z tego względu, że tzw. likwidatorzy mediów publicznych systematycznie odmawiali udzielenia informacji na temat finansowania jednostek, którymi zarządzali - powiedział. - Ta rzekoma niepełność wynika z bezprawnych działań rządu , szczególnie ministra Bartłomieja Sienkiewicza - dodał.

- Nie istnieje pewność prawna co do legalności działania instytucji, które dostają środki z abonamentu, a są to środki publiczne. Ta sytuacja zagrożenia dla państwa, prawa i zaufania obywateli do instytucji publicznych - ocenił.