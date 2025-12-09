Mamdani mobilizuje nowojorczyków. W tle głośna decyzja prezydenta Trumpa

- Będę chronił prawa każdego nowojorczyka, w tym ponad trzech milionów imigrantów - ogłosił burmistrz-elekt Zohran Mamdani. Przyszły włodarz Nowego Jorku zaapelował do mieszkańców, aby nie obawiali się funkcjonariuszy urzędu ds. imigracji, których na ulicę miasta wysłała administracja Donalda Trumpa. - Możemy przeciwstawić się ICE, jeśli wiemy, jakie mamy prawa - zaznaczył.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mediów przy ustawionym mikrofonie na zewnątrz, stojąc za mównicą z napisem 'A NEW ERA NEW YORK CITY'. Wokół niego znajdują się dziennikarze i fotografowie, a w tle widoczny jest park z ogrodzonym klombem.
Burmistrz-elekt Nowego Jorku Zohran MamdaniCHARLY TRIBALLEAU AFP

Zohran Mamdani opublikował nagranie, w którym wyjaśnił zasady kontaktu z funkcjonariuszami Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Przypomniał o udaremnieniu w listopadzie przez protest próbie nalotu na Manhattanie i zaznaczył, że mieszkańcy muszą znać swoje prawa.

- Jako burmistrz będę chronił prawa każdego nowojorczyka, w tym ponad trzech milionów imigrantów. Możemy przeciwstawić się ICE, jeśli wiemy, jakie mamy prawa - mówił, cytowany przez FOX News.

Burmistrz-elekt z odezwą do mieszkańców Nowego Jorku. W tle akcje funkcjonariuszy ICE

Burmistrz-elekt wyjaśnił, że agenci nie mogą wejść do domu, szkoły ani prywatnego miejsca pracy bez nakazu sądowego. W razie jego braku mieszkańcy mają prawo odmówić wpuszczenia i zamknąć drzwi. Jak zauważył, funkcjonariusze mogą okazywać dokumenty wyglądające na nakaz, lecz pozbawione mocy prawnej.

- ICE ma prawo was okłamać, ale wy macie prawo do milczenia - zaznaczył Mamdani. Apelował jednocześnie o zachowanie spokoju i unikanie oporu podczas zatrzymań.

    - Nowojorczycy mają konstytucyjne prawo do protestów i kiedy zostanę burmistrzem, będziemy tego prawa bronić. Nowy Jork zawsze będzie witał imigrantów, a ja będę walczył każdego dnia o ochronę, wsparcie i szacunek dla naszych braci i sióstr imigrantów - zapewniał.

    Będą tarcia na linii Nowy Jork-rząd w Waszyngtonie? Zohran Mamdani rozmawiał z Donaldem Trumpem

    Zohran Mamdani wskazał, że mimo niedawnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem podtrzymał status miasta-schronienia dla nieudokumentowanych imigrantów.

    - Powiedziałem prezydentowi, że przepisy naszego miasta pozwalają na współpracę z rządem federalnym tylko przy około 170 najpoważniejszych przestępstwach. Problem zaczyna się tam, gdzie wielu nowojorczyków jest zatrzymywanych i deportowanych po zwykłym stawieniu się w sądzie - relacjonował.

    Burmistrz-elekt, powtarzał, że jego celem będzie ochrona imigrantów, którzy nazywają Nowy Jork swoim domem.

