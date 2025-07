Szef KRRiT przed Trybunałem Stanu? Sejm podjął decyzję

W skrócie Sejm przyjmuje wniosek o postawienie Macieja Świrskiego, szefa KRRiT, przed Trybunałem Stanu.

Świrski odrzuca wynik głosowania, zarzucając naruszenie konstytucji i odmowę prawa do obrony.

Były minister kultury Sienkiewicz oskarża przewodniczącego KRRiT o blokowanie środków dla mediów i przekroczenia prawa.

Za wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego zagłosowało 237 posłów. 179 było przeciwko. Wstrzymało się 16 głosujących.

- To głosowanie nie miało być prawa realizowane de facto, złamano konstytucję tym głosowaniem i kiedyś zostanie to rozliczone - przekonywał tuż po ogłoszeniu wyniku szef KRRiT.

Jak wskazał Maciej Świrski, nie zamierza uznawać rezultatu głosowania. - KRRiT działa tak, jak do tej pory, mamy do czynienia z bezprawiem. Nie będę się podawał do dymisji, nie będę się zawieszał, nie będę zmieniał swojej pozycji w KRRiT. KRRiT działa tak, jak działała, business as usual - przekonywał Świrski.

- Wszystkie reguły postępowania karnego zostały przez przewodniczącego (Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - red.) (Pawła) Gawlika złamane - wskazał szef KRRiT wskazując, że odmówiono mu prawa do obrony oraz dostępu do dokumentów sprawy.

- Po zabiegu prawnym, gdy ta komisja musiała cofnąć swoją uchwałę o nieudostępnianiu mi akt okazało się, że jest tam orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczaniu. Komisja wiedząc o tym, że jest takie zabezpieczenie, chciała ukryć przede mną ten fakt - przekonywał Świrski.

Jak wskazał, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej "działała w złej woli, bez chęci dotarcia do prawdy", a jej celem był teatr polityczny i "szykanowanie przewodniczącego KRRiT".

Sienkiewicz wnioskował o Trybunał Stanu dla Świrskiego

Złożenie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego zapowiedział podczas konferencji prasowej 11 kwietnia 2024 r. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Jak wówczas podkreślił, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ "nie rządzą tam jego polityczni koledzy". - Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - mówił.

9 maja 2024 roku Sienkiewicz poinformował, że do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT. Wstępny wniosek w tej sprawie złożyła grupa 185 posłów zarzucających szefowi KRRiT naruszenia w trzech różnych segmentach: blokowania ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN 24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

W lipcu 2024 roku wniosek opiniowała sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Uznała wówczas, że wymaga on uzupełnienia i odesłała go do marszałka Sejmu. Uzupełniony wniosek wpłynął do komisji w październiku.

W lutym Maciej Świrski złożył wyjaśnienia przed komisją. Dziennikarzom powiedział wówczas, że jego działania zawsze były nakierowane na dobro środowiska dziennikarskiego. Podkreślił także, że "prawo jest prawem", a on zawsze prawa w swoich działaniach przestrzegał.

