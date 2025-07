"Złożyłem petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszenia przez władzę wykonawczą i ustawodawczą niezależności regulatora audiowizualnego w Polsce (KRRiT), który jest chroniony w prawem europejskim (Audiovisual Act)" - poinformował w mediach społecznościowych Maciej Świrski .

Do wpisu przewodniczący KRRiT dołączył pełną treść petycji. Sprawa dotyczy wniosku o postawienie Świrskiego przed Trybunałem Stanu , o co zawnioskowała w 2024 r. grupa posłów.

Maciej Świrski napisał petycję do PE. W tle wniosek o Trybunał Stanu

"Procedury mają być przejrzyste, niedyskryminacyjne i mają gwarantować wymagany poziom niezależności. Szef krajowej władzy lub organu regulacyjnego lub członkowie organu kolegialnego pełniącego tę funkcję w krajowej władzy lub organie regulacyjnym mogą zostać odwołani, gdy przestaną spełniać warunki konieczne do wykonywania swoich obowiązków, które zostały uprzednio określone na szczeblu krajowym. Decyzja o odwołaniu musi być należycie uzasadniona, podlega uprzedniej notyfikacji i podana do wiadomości publicznej " - czytamy.

Jednocześnie przepisy o Trybunale Stanu przewidują, że "uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy ", a Sejm podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów .

Jak zatem stwierdza Świrski, powoduje to "możliwość dowolnego zawieszania w czynnościach przez organ władzy państwowej członków i szefa krajowego organu regulacyjnego rynku mediów audiowizualnych, a przez to prowadzi do możliwości wpływania na decyzje regulatora, w czym narusza unijną zasadę niezależności regulatora od nacisków politycznych".