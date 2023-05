W czwartek przewodniczący PO w ramach trasy parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej pn. #TuJestPrzyszłość spotka się z mieszkańcami Sulechowa. - Bardzo bym chciał rozmawiać tylko o rzeczach przyjemnych, ale jak wiecie jeżdżę po Polsce i staram się rozbudzać sumienia i poczucie obywatelskiej odwagi u tych wszystkich, którzy zwątpili, że w Polsce może być lepiej - zaczął przewodniczący PO.

Tusk o Błaszczaku: To wzorcowy tchórz

Jak dodał, często spotyka "niedowiarków". - Ale przecież nie ma dnia, żeby władza PiS nie dawała wystarczających powodów, by ludzie nie wyszli na ulicę i nie zaczęli krzyczeć. Tego już przecież dłużej nie można wytrzymać - powiedział.

- Żyjemy w trudnych czasach. Chcemy mieć pewność, że za bezpieczeństwo naszych dzieci, miast i wsi odpowiadają ludzie elementarnie odpowiedzialni - powiedział po czym zapytał: - A czy wy słyszeliście, co dzisiaj powiedział Mariusz Błaszczak? Postanowił dzisiaj zwalić winę na ludzi w mundurach. To polityczny, wzorcowy przykład tchórza - mówił.

Podkreślił, że w sprawie najważniejszej, bezpieczeństwa Polski i naszych dzieci, "ta władza okazuje się zakłamana, niekompetentna i tchórzliwa". Przypomnijmy, że szef MON, Mariusz Błaszczak, powiedział w czwartek, że "dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków".

- Wzywam polskich generałów, polskich oficerów: Nie dajcie się wrobić w rolę kozła ofiarnego. Sprawa jest zbyt poważna i znajdzie swój wymiar karny. Mówimy prawdopodobnie o bardzo poważnych wykroczeniach - powiedział szef PO.

Tusk: Obecna władza promuje przemoc w różnej postaci

Donald Tusk nawiązał także do tragedii 8-letniego Kamila. - Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatyczną zbrodnią na małym Kamilu. Nie chciałbym na tym robić polityki, bo to nasi rządzący od wielu lat chcą robić z tragedii narzędzie politycznej walki. My staraliśmy się jak najbardziej studzić emocje wokół tragedii ludzkich - powiedział i dodał: - Ale piekło dzieci rodzi się na skrzyżowaniu patologicznej rodziny i patologicznej władzy.

- Ziobro i Morawiecki zrobili sobie kolejne 50 konferencji prasowych, że są za karą śmierci. My od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc - ocenił przewodniczący PO - Minister oświaty albo Rzecznik Praw Dziecka mówią jak to fajnie lać dzieci. I jak się tego nie robi to jest to problem wychowawczy. Tymczasem w Polsce coraz bardziej brakuje powietrza dla osób słabszych - stwierdził.

"Zepsucie może być zaraźliwe"

- Jeśli przez siedem lat wszyscy naoglądaliśmy się nadzwyczajnej pazerności, bezwstydności to wśród tych aspirujących do władzy to - zdaję sobie sprawę - to zepsucie może być zaraźliwe. Bo kiedyś złodziej kradł po ciemku. A oni zapalają lampę, podnoszą kurtynę i mówią: "patrzcie, patrzcie!" - mówił Tusk, ilustrując swoje słowa przykładem prezesa NBP: - Najwyższa możliwa inflacja i najwyższe możliwe podwyżki i premie - mówił.