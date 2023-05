- Otóż okazało się, że pieniądze są. Udało się te pieniądze jednak odnaleźć tam, gdzie wszyscy podejrzewaliśmy, że one są - w kieszeniach cwaniaków, przestępców, mafii vatowskich. Byliśmy odważni, mieliśmy odwagę jako rząd podjąć wyzwanie i zmierzyć się z potężnymi siłami, które jakoś wcześniej mogły działać w Polsce bezkarnie i żadna władza nie umiała ich ukrócić - powiedział wicepremier, dodając, że "skierowali oni te pieniądze do budżetu".

- Budżet dzisiaj po stronie wpływów w tym roku jest planowany na ponad 600 miliardów złotych. Jest to rekordowa kwota. Nigdy takiego budżetu nie było, bo potrafimy dobrze wskazać, gdzie te pieniądze są zakopane - oznajmił.

Jacek Sasin: Był taki premier, który przechadzał się na molo w Sopocie z Putinem

Odnosząc się do sytuacji na świecie i wojny w Ukrainie, wicepremier powiedział, że "Lech Kaczyński zapowiadał, że nie można zostać obojętnym wobec rosyjskiego imperializmu". Stwierdził też, że zarzucano im wcześniej, że pobłażali oni polityce rosyjskiej.

- Przypomnijmy sobie, kto to robił - powiedział, wymieniając "takiego ministra", który "nazywał się Sikorski". - Ale był też taki premier, który przechadzał się na molo w Sopocie i dyskutował z Władimirem Putinem. Byli tacy, którzy usprawiedliwiali Rosjan po katastrofie smoleńskiej, pamiętamy to i nie damy się oszukać, to my - Prawo i Sprawiedliwość, to ś.p. prezydent Lech Kaczyński, to prezes Jarosław Kaczyński byli tymi, którzy ostrzegali Polskę i Europę, i mieli rację - powiedział.

Sasin mówił też o kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślił, że "bez dostępu do taniej energii, nie ma szans na rozwój" i "na to, byśmy mogli dzięki temu mieć te fundusze na wsparcie polskiego społeczeństwa i na wsparcie lokalnej Polski". Wskazał też, że Polska ma swoje źródła energii, którym jest węgiel, który "jest z jednej strony najtańszym surowcem energetycznym, ale z drugiej - jest dziś obłożony tak wielkimi opłatami za emisję CO2, że staje się najdroższym źródłem energii".

Stwierdził także, że "stan górnictwa był opłakany kiedy obejmowali władzę". - Ale byliśmy odważni także tutaj, podjęliśmy się tego, aby polskie górnictwo uratować, a dzięki temu teraz możemy być bezpieczni pod względem energetycznym, możemy patrzeć w przyszłość w sposób jak najbardziej optymistyczny, również dlatego, że rząd PiS dba o to, aby te ceny energii, które trafiają do polskich rodzin były akceptowalne - oznajmił Jacek Sasin.