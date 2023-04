Zboże z Ukrainy, które trafiło do Polski, od jakiegoś czasu jest przedmiotem sporu między rolnikami a rządem PiS. Jest ono złej jakości, poza tym trafiło ono do paszarni, młynów i producentów makaronów. Protesty doprowadziły do dymisji ministra rolnictwa , Henryka Kowalczyka, o czym już wcześniej informowała Interia .

Zboże z Ukrainy w Polsce. Tusk: Najgorszy syf

Nowy szef resortu Robert Telus próbuje przeciwdziałać problemom z ukraińskim zbożem. Działania rządu otwarcie krytykuje opozycja. Głos w tej sprawie zabrał Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej zamieścił w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym komentuje sytuację.

Tusk rozpoczął nagranie od zacytowania jednego z polskich rolników. "Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii" - słyszymy.

- Szefowa Izby Zbożowo-Paszowej przekazała: "To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć... robak i się rozwinął. Różne bakterie i grzyby". To słowa o zbożu, które płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski - mówi Tusk.