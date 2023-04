O możliwej zmianie w rządzie informowaliśmy we wtorek . Dymisja ministra Kowalczyka to reakcja Prawa i Sprawiedliwości na krytykę rolników pod adresem partii rządzącej.

PiS chce nowego otwarcia

PiS zmianę tłumaczy chęcią nowego otwarcia w relacjach z rolnikami, a nie obarczeniem całą odpowiedzialnością wyłącznie Henryka Kowalczyka. Dlatego, jak ustaliła Interia, Kowalczyk pozostanie w rządzie jako minister bez teki i nikt nie będzie go rozliczać z decyzji i zaniechań wobec rolników.



Polityczny cel zmiany i nowego otwarcia jest jeden: wyhamowanie protestów, które stają się coraz bardziej dla PiS ryzykowne.



Czarę goryczy miała przelać wypowiedź ministra w programie "Graffiti" w Polsat News . Kowalczyk stwierdził tam, że do problemów rolników przyczyniły się m.in. UE i firmy, które nie kupują polskich zbóż. - Ten problem można było przewidzieć, natomiast były deklaracja UE o utworzenie korytarzy solidarnościowych, na które czekałem. Są firmy, które teraz krytykują tę sytuację, a nie kupują. To one wykorzystały rolników - powiedział minister Kowalczyk.

Jego słowa wzbudziły falę negatywnych komentarzy. - Przypieczętował tym swoje odejście. Miał uspokajać sytuację, a nie dawać amunicję przeciwnikom - mówi "Interii" polityk PiS.

Dwóch kandydatów

Z naszych ustaleń wynika, że nowym ministrem rolnictwa będzie Robert Telus , poseł PiS, rolnik i szef sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. To on, wedle rozmówców Interii, jest wskazywany jako bardziej prawdopodobny następca Kowalczyka.



- Na pewno musi to być ktoś, kto będzie umiał rozmawiać z rolnikami i kto rozumie ich punkt widzenia - słyszymy w PiS.



Henryk Kowalczyk zasiadał na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi od 26 października 2021 roku. Zastąpił wówczas Grzegorza Pudę. Kowalczyk został wtedy również wicepremierem.

W latach 2018-2019 Kowalczyk był ministrem środowiska, a w 2016 roku pełnił obowiązki ministra skarbu państwa.