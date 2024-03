Donald Tusk przekazał w swoich życzeniach, by "pomyśleć, że naprawdę możliwe jest odwrócenie tych emocji na wyłącznie pozytywne". - Polityka we współczesnym świecie często jest dramatyczna, budząca czasami gniew, czasami niepokój (...), u naszych granic toczy się wojna, więc trudno być optymistą - mówił Prezes Rady Ministrów.

Donald Tusk na świątecznym spotkaniu: Będziemy budowali ład moralny

- Że ludzie zaczną odnajdywać dużo więcej wspólnego. Życie, wiecie, jakie jest - mówił polityk. Jak stwierdził, "sztuką życia jest, by patrzeć do przodu z nadzieją ", niezależnie od dramatów. Podkreślił przy tym, że "to też jest nasz chrześcijański obowiązek". - Zawsze przychodzi ta niedziela - mówił.

Premier ze świątecznymi życzeniami. "Zdolności zapomnienia" o polityce

- Zrobię co w mojej mocy, by nasze codzienne życie też było coraz lepsze i radośniejsze (...). Mam nadzieję, że polityka nie będzie gościła w naszych domach przynajmniej przez te dni świąt. Jeśli będziecie mogli, chociaż na chwilę, zapomnieć o tym, co tak wszystkich emocjonuje na co dzień, to te święta będą fajniejsze - powiedział premier.