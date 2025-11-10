Ponad 800 złotych miesięcznie. Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązują przepisy nowej ustawy o rynku pracy, które zmieniły warunki przyznawania dodatku aktywizacyjnego. Obecnie przysługuje on wyłącznie osobom, które samodzielnie podejmą zatrudnienie lub rozpoczną działalność gospodarczą.

Wcześniej dodatek obejmował również skierowanych do pracy przez Urząd Pracy. Te przepisy będą obowiązywały również w roku 2026.

Dodatek aktywizacyjny 2026. Ile wyniesie?

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ stanowi dokładnie połowę jego wartości. We wcześniejszych przepisach obowiązywała stawka do 50 proc. wartości podatku, kwota mogła być więc niższa niż połowa zasiłku.

W 2026 roku, przy aktualnych stawkach zasiłku, oznacza to świadczenie w wysokości około 861 zł miesięcznie, choć dokładna kwota będzie uzależniona od okresu uprawnień oraz indywidualnych warunków danej osoby.

Dodatek wypłacany jest przez połowę okresu, przez jaki przysługiwałby jeszcze zasiłek. Jeśli komuś do końca jego pobierania zostały więc cztery miesiące, po znalezieniu pracy będzie otrzymywać dodatkowe pieniądze jeszcze dwa miesiące. Byłyby one dodatkiem do pensji zarabianej w miejscu zatrudnienia.

Kto może otrzymać dodatek, a komu nie przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie, która podejmie pracę z własnej inicjatywy lub rozpocznie działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że świadczenie to nie należy się w każdej sytuacji.

Nie mogą się o nie ubiegać osoby, które podejmują pracę u swojego ostatniego pracodawcy, u którego pracowały przed rejestracją w urzędzie pracy. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których pracownik zwalniałby się fikcyjnie, by pobierać dodatek.

Nie otrzymają go również osoby, które skorzystały z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis. One otrzymały już wsparcie od państwa.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku pracy za granicą, zawieszenia działalności gospodarczej, urlopu bezpłatnego oraz nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W takich przypadkach uznaje się, że cel aktywizacyjny dodatku został już zrealizowany w inny sposób.

Jak i kiedy złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ważne jest, aby wniosek został złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Dopiero od tego momentu świadczenie może być przyznane. Z kolei każde opóźnienie oznacza mniej pieniędzy, ponieważ są one przyznawane od dnia złożenia wniosku. Urząd Pracy wypłaca środki w cyklach miesięcznych, zazwyczaj "z dołu", czyli w kolejnym miesiącu po przepracowanym okresie.

Źródła: gov.pl, psz.praca.gov.pl, zielonalinia.gov.pl

