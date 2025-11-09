Emeryci i renciści czekają na marcową waloryzację, która - zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2026 rok - ma podnieść świadczenia o około 4,88 proc. To poziom wynikający z prognoz Ministerstwa Finansów i danych makroekonomicznych, które uwzględniają średnioroczną inflację z 2025 roku oraz przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

Waloryzacja 2026. Ile wyniosą świadczenia emerytalne?

Od 1 marca przyszłego roku ZUS przeliczy wszystkie emerytury i renty automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Podwyżka obejmie nie tylko główne świadczenia, lecz także inne dodatki finansowe, które co roku przeliczane są według identycznego wskaźnika. Oto najważniejsze z nich (kwoty brutto):

Emerytura minimalna - obecnie 1 878,91 zł, po waloryzacji wzrośnie do 1 970,60 zł .

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - z 1 878,91 zł do 1 970,60 zł.

Renta częściowa - z 1 409,18 zł do 1 478,91 zł.

Dodatek pielęgnacyjny - z 348,22 zł do 365,21 zł.

Dodatek kombatancki - z 348,22 zł do 365,21 zł.

Dodatek kompensacyjny - z 52,23 zł do 54,78 zł.

Ryczałt energetyczny dla kombatantów i ich rodzin - z 312,71 zł do 327,97 zł.

Świadczenie honorowe dla stulatków - z 6 589,67 zł do około 6 911,25 zł.

Na wyższe kwoty mogą liczyć także osoby uprawnione do corocznych świadczeń dodatkowych. Trzynastka, wypłacana w kwietniu, będzie równa nowej kwocie minimalnej emerytury (1 970,60 zł brutto). Z kolei czternasta emerytura, której wypłata nastąpi jesienią, również wzrośnie do tej kwoty, ale wciąż będzie objęta limitem dochodowym wynoszącym 2 900 zł brutto.

Seniorzy, którzy przekraczają ten próg, otrzymają pomniejszony dodatek zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Od czego zależy wskaźnik waloryzacji świadczeń?

Wysokość waloryzacji emerytur i rent określają przepisy art. 88 i 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nimi wskaźnik wylicza się, sumując średnioroczną inflację z poprzedniego roku oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa dopuszcza, by rząd zwiększył udział wzrostu płac w tej formule, ale w praktyce od lat utrzymywany jest poziom minimalny, ponieważ jego podniesienie oznaczałoby wyższe wydatki budżetowe.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w końcówce 2025 roku wyraźnie osłabła - w październiku wyniosła 2,8 proc. rok do roku, a średnioroczny wskaźnik CPI ma się zamknąć w granicach 3,5-3,9 proc. Po uwzględnieniu tej wartości i 20-procentowego udziału w formule waloryzacyjnej uzyskano prognozę 4,88 proc., która została wpisana do projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Rząd zabezpieczył w projekcie około 22 mld zł na samą waloryzację oraz ponad 30 mld zł na wypłaty trzynastych i czternastych emerytur. Łączny koszt podwyżek przekroczy więc 50 mld zł, co czyni je jednym z największych wydatków socjalnych przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik zostanie potwierdzony w lutym 2026, po publikacji pełnych danych GUS.

